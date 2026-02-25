22ÆüÌë¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬ÆÍÁ³Ää»ß¤·20¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤ÇÎ×»þµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤é25Æü¤â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÁíÅÀ¸¡¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤ÇÅ¸Ë¾Âæ¤ÎÆþ¾ì·ô¤ÎÍ½Ìó¤ÏÌó6500¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ï»þÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤È2017Ç¯¤Ë¤â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾èµÒ¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2017Ç¯