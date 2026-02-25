長年の「先送り」事業が再始動広島高速道路が2026年2月、整備計画の変更を行いました。今回の変更では、これまで暫定2車線で供用していた高速2号線の4車線化と、整備が先送りされていた東雲（しののめ）IC南向きランプの整備が追加されました。【やっとかい!!】これが「広島高速の4車線化する」区間です（地図／写真）2号線は山陽道に通じる広島高速1号線の温品JCT以南、3号線と海田大橋、広島呉道路が海上で交わる仁保JCTまで