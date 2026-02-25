犬が『水分不足』になっているサイン５選 犬が水分不足になると、体調に悪い影響を及ぼします。最悪の場合、脱水症状に陥り、命の危険も懸念されるので、十分な飲み水を準備し、補給するよう促してあげることが大切です。ここでは、犬が水分不足に陥っているサインを紹介します。 1.ぐったりしていて元気がない 犬が水分不足になると、普段よりも元気がない様子を見せます。ぐったりと同じ場所で横になり、声をかけても反応が