ケイシイシイは、羽田空港第1ターミナルに「PISTA＆TOKYO（ピスタアンドトーキョー）」を2月16日から4月6日まで期間限定出店する。東京発のピスタチオスイーツ専門店。取り扱い商品の一例は、ピスタチオサンド ピスタチオ＆ピスタチオ（5枚入、1,350円）、ピスタチオサンド ピスタチオ＆フランボワーズ（5枚入、1,350円）、ピスタチオサンド アソート（10枚入、2,484円）、ピスタチオ ショコラテリーヌ（3,348円）、ピスタチオ シ