ソニーネットワークコミュニケーションズは、にゃんこカンパニーと連携し、光回線サービス「にゃんこ光 powered by NURO」の提供を開始した。月額基本料は2ギガプランで5500円、10ギガプランで6050円。1回線につき100円が保護猫支援団体に寄付される。 「にゃんこ光 powered by NURO」は、通信速度が下り最大2Gbpsまたは10Gbpsのプランから選択できる光回線サービス。現在は戸建ての