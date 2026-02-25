現地２月24日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第２戦で、前回大会準優勝のインテルがボデ／グリムトと対戦した。敵地での第１戦を１−３で落としたインテルは、58分に先制点を献上すると、72分にも追加点を与える。その４分後にアレッサンドロ・バストーニのゴールで１点を返したが、反撃はここまで。１−２で敗れて２戦合計２−５となり、敗退が決まった。 UEFAの公式サイトによ