NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÎAndroid¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖGalaxy A25 5G SC-53F¡×¤ÎºÇ¿·¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ Galaxy A25 5G SC-53F º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¡¢OS¤¬Android 16¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¡¢ÁàºîÀ­¤äµ¡Ç½À­¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3.7GHz¤Ê¤É¤Î¹­ÂÓ°è¤Ê5G¼þÇÈ¿ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ï¡¢²èÌÌ¾å¤ÎÉ½¼¨¤¬¡Ö5G¡Ü¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥Á¥ì¥Ù¥ë¤¬2025Ç¯11·î¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£