今も胸に刻まれている。2018年のロシア・ワールドカップに出場した昌子源（町田）が、那須大亮氏のYouTubeチャンネルに出演。８年前の大舞台でGK川島永嗣にかけられた言葉を明かした。日本はラウンド16でベルギーと対戦。２点をリードする展開も、その後に３失点。２−３の逆転負けで悲願の８強進出は叶わなかった。最後の失点は90＋４分。自分たちのCKを敵GKにキャッチされると、そのまま速攻を食らい、ゴールを割られた