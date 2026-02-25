京都の北野天満宮では、春の訪れを告げる「梅花祭」が開かれています。学問の神様として知られる菅原道真を祀る、京都の「北野天満宮」。梅の花を愛したとされる道真公をしのんで、命日にあたる２月２５日に毎年、「梅花祭」が開かれています。境内には野点の席が設けられ、参拝者らが舞妓さんらが振舞うお茶を楽しみました。（参拝者）「毎年楽しみにしています。去年は全然咲いていなかったが、今年はすごくきれいに咲