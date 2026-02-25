五島市で旬の味覚アオサの漁がシーズンを迎え海岸は地元の人で賑わっています。 びっしりと岩を覆うみどり鮮やかな「アオサ」。 遠浅の岩場が続く五島市富江町の多郎島一帯はアオサの繁茂地として知られています。 ことしは2月13日に漁が解禁され、防寒着姿の主婦やお年寄りらが指先でつまむように器用に摘み取っていました。 とれたアオサは地元のスーパーなどに卸すほか親せきや知人