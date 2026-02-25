「気温高く、暑い夏に」金沢地方気象台は24日、向こう3か月と夏の時期の予報を発表しました。今年も気温は高く推移して暑い夏となる見込みです。「暖かな春に」北陸地方の3か月予報によりますと、この先、3月から5月にかけては上空の偏西風の影響を受けて、暖かい空気に覆われやすく気温は高く推移する見込みです。気温は3月は「平年並みか、高く」、4月と5月は「高く」、なかでも5月は晴れの日が多くなる見込みです。梅雨の降水量