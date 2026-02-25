４２年前、滋賀県日野町で酒店店主の女性が殺害され、金庫が奪われた「日野町事件」。強盗殺人の罪で無期懲役が確定した男性は無罪を訴えたまま獄中で死亡し、遺族が再審＝裁判のやり直しを求め、最高裁は２４日、男性について再審を開始することを決定しました。▼裁判で一貫して無罪主張も・・・無期懲役の確定囚の死後、再審認められたのは戦後初１９８４年の年末、滋賀県日野町で酒店店主の女性が殺害され、店にあった手提