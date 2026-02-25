¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ÎÂÄÅ·»È¡Ù¡Ê4·î10Æü¡Ë¤Î¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤òÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô8²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢4·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Äó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡ª¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¡Ø¥³¥Ê¥ó¥«¥Õ¥§¡Ù¥á¥Ë¥å¡¼2026Ç¯¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡È¹ÁÄ®¥ì¥È¥í¡É¡£¹ÁÄ®¤ËÐÊ