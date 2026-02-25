ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ´ÅÏ©¤¬¡¢2026Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬2·î25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿¹ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤ÎÉû±¡Ä¹¡¦ÅÏÊÕ¹ÔÀ®¡£»öÌ³Ç½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¡¢ÉÂ±¡¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¿ÍÊª¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤â¡ÄÈþ½÷¥­¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿È¤Î°ú¤­Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½÷À­¤Î¼«Î©¤¬¶Ë¤á¤Æ