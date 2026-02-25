スターバックス コーヒー ジャパンは、初のひなまつり商品となる「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」を2月27日から発売する。全世代でひなまつりを楽しんでほしいという想いを込め、子どもや高齢者も手に取りやすいショートサイズで展開するという。スタバ「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」持ち帰り638円 店内650円○おいり風3色あられ×白桃×桜のフラペチーノ「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」は、