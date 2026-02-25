米Googleは2月24日（現地時間）、AIを活用した音楽制作プラットフォーム「ProducerAI」を買収し、同社の実験的なプロダクト開発部門である「Google Labs」に迎え入れたことを発表した。ProducerAIは、以前は「Riffusion」の名称で展開されていたAI音楽プラットフォームである。「lofiなビートを作って」といった自然言語の指示に基づき音楽を生成できる。SunoやUdioと同様のAI音楽生成ツールで、チャットベースで細かくやり取りし