軽快な加速と、路面の凹凸を静める乗り心地。そんな上質な走行感を得るために必要なものはなにか? 高級フレームや軽量ホイール、クッション性に優れるサドルというのが一般的な答えだろう。そのアプローチに間違いはないが、簡単に、もっと確実に効果を発揮するのが正しい空気圧の管理である。タイヤは車体を支えると同時に、路面からの振動を和らげ、コーナーではグリップ、直線ではトラクション(駆動力)性能に決定的な影響力を持