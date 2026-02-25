【モデルプレス＝2026/02/25】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の第7話が、24日に放送された。第7話で一気に謎が深まった井上真央演じる万季子に関する要点や考察をまとめる。＜※ネタバレあり＞【写真】32歳人気俳優「勝男からのギャップがすごい」金髪ロン毛パーマ姿◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜」23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事と