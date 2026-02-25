◆イングランド２部▽第３４節サウサンプトン５―０ＱＰＲ（２４日、セントメリーズ・スタジアム）サウサンプトン所属のＭＦ松木玖生（くりゅう）がリーグ初得点を含む２ゴールの活躍で、５―０で大勝。チームは７位に浮上した。松木は１点リードの前半アディショナルタイム、ＣＫを頭で決めると、後半５分にも味方のシュートのこぼれ球を左足で押し込み、追加点。クラブ公式サイトで「チャンピオンシップで初ゴールを決め