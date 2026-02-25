£²£³Æü¡¢¾å³¤±Ø¤Ç½Ð¸ý¤Ë¸þ¤«¤¦¾èµÒ¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦æÆ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ2·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¹ñÍ­Å´Æ»²ñ¼Ò¡¢Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅ´Ï©½¸ÃÄ¤Ï24Æü¡¢½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡ËÏ¢µÙ´ü´Ö¡Êº£Ç¯¤Ï2·î15¡Á23Æü¡Ë¤ÎÅ´Æ»Î¹µÒ¿ô¤¬1²¯2100Ëü¿Í¡¢²ßÊªÍ¢Á÷ÎÌ¤¬8538Ëü¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤Î½ÕÀáÏ¢µÙ¤ÎÆ±´ü´Ö¤ËÈæ¤Ù¡¢Î¹µÒ¤Ï11.5¡óÁý¡¢²ßÊª¤Ï0.5¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£