ÇÐÍ¥¤ÎÊ¿Ç¸À¸À®¤¬¡¢2026Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬2·î25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê¿Ç¸¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î½õ¼ê¡¦¹õÀî¾¡¼£¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¡È´Ç¸î¡É¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë³°²Ê°å¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤â¡ÄÈþ½÷¥­¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ËÂ³¤­3ÅÙÌÜ¡£Ê¿Ç¸¤Ï¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ï¤¿