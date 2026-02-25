阪神は、沖縄・宜野座キャンプを25日打ち上げた。村上頌樹選手会長（27）は「宜野座村のみなさん、阪神園芸さん、裏方さん、球団関係者のみなさん、約1カ月間ありがとうございました」と締めのスピーチを行った。最終日は雨となり「今日はあいにくの天気ですが、今年もたくさんタイガースファンが来ていただき、とても充実したキャンプをすごすことができました。昨シーズンは最短優勝を達成しましたが、日本シリーズに敗れ、