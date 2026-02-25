24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。年末年始を過ごしたトルコの写真を公開した。「子どもの頃から哺乳類はあまり得意じゃなくて、飼っていたのはカブトムシとかスズムシとか昆虫ばかりだったんだけど、ここ一年で哺乳類と仲良くなり始めました」と書き出し、トルコでの写真を公開。猫や犬と戯れる写真を公開した。慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23