乃木坂46 川粼桜の1st写真集『エチュード』（新潮社）が、発売前から大きな注目を集めている。 （関連：【映像あり】川粼桜、『世界フィギュアスケート選手権』オープニングセレモニーでパフォーマンス を披露） 乃木坂46の写真集は安定してヒットを生んでいるが、その流れの中でも昨今は5期生が強い数字を残している。2025年1月発売の五百城茉央の1st写真集『未来の作り方』（小