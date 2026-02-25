十島村の中之島で60代の上司の男性の首を包丁で切りつけ殺害しようとしたとして73歳の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは十島村の中之島の会社員、生一男容疑者73歳です。警察によりますと生容疑者は23日午後9時45分ごろ、中之島の自身が勤める土木会社の出張所で60代の上司の男性の首を包丁で切りつけ、殺害しようとした疑いがもたれています。被害者の男性が治療を受けた島内の診療所の関係者が「口論