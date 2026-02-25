２５日の広島県は午後も全般に雲が多く、昼過ぎまでは雨のところがあるでしょう。最高気温は１５℃前後の見込みです。週間予報です。３月１日（日）は晴れますが、その他の日は雲が広がり、２７日（金）と３日（火）は雨が降るでしょう。（２０２６年２月２５日・ストレイトニュースで放送）