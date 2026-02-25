“移籍”の流れはまだまだ続きそうだ。元LIVゴルフ所属のエウヘニオ・チャカラ（スペイン）が、PGAツアーの「プエルトリコ・オープン」（3月5〜8日）に出場することが決まった。25歳のスペイン人にとって、非共催大会でのPGAツアー参戦は5年ぶりとなる。【写真】松山英樹がLIV離脱のケプカを歓迎PGAツアーは火曜日、チャカラに同大会の出場資格を付与したと発表。大会は来週開催で、「アーノルド・パーマー招待」と同週に行われる