24日、徳之島の町道で下水道の工事をしていた男性(52)の作業員が土砂の下敷きになりその後、死亡しました。警察によりますと24日午後2時ごろ徳之島町亀津の町道で下水道の工事をしていた男性から「作業員が生き埋めになっている」と消防に通報がありました。徳之島町尾母の土木作業員、吉野雄勇さん(52)が意識不明の状態で病院に運ばれその後、死亡しました。吉野さんは深さ2.5m、幅1mの穴の中で作業をしていて、何らかの