地面反力を使って飛距離アップするには、山下美夢有のトップの作り方が参考になるという。「ポイントは、アドレスで立っている時点で反力は出ていること」と、ティーチングプロの安岡幸紀は語る。平均飛距離200ヤードのアマチュア、中阪健一さんが地面反力を教わったら、なんと短時間で30ヤードも飛距離が伸びた。そのポイントを詳しく教えてもらった。【連続写真】クラブが上がり切る前に左に踏み込む山下のドライバースイング