ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¥µ¥¤¥È¡ØSUUMO¡Ù¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ØSUUMO½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥­¥ó¥° 2026 ¼óÅÔ·÷ÈÇ¡ÙÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ë¤³¤Ë¤³¡ª¥¹¡¼¥â¤È°ì½ï¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¿¹¹áÀ¡&´äÈøË¾&¸åÆ£µ±´ð¡Î¼óÅÔ·÷¡Ï½»¤ß¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö²£ÉÍ¡×¤¬9Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤Ë¡£2°Ì¡ÖÂçµÜ¡×¡¢3°Ì¡ÖµÈ¾Í»û¡×¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤è¤ê¤âÆÀÅÀ¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁ¥¶¶¡×¡ÖÉñÉÍ¡×¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿³¹¡Ê±Ø¡Ë¤Ï¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤