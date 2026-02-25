熊本大学の入学試験の前期日程が2月25日始まり、受験生が試験に臨んでいます。 【写真を見る】雨音と声援の中 いざ本番！熊本大学入試 前期日程始まる倍率は2.6倍 試験会場の黒髪キャンパスでは、小雨が降る中、保護者たちからのエールを受けて受験生が会場入りしていました。 熊本大学では25日から、文学部や医学部などで前期日程の試験が行われます。 今年は募集人員1156人に対して志願者数は3000人で、倍率は2.6