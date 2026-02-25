25日未明、新潟県阿賀野市で会社の寮が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この寮に住む50代の男性と見られています。25日午前3時半ごろ、阿賀野市飯森杉で「家の裏にある建物が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、この火事でストーブの部品などを製造する会社の木造2階建ての寮が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。【近くに