¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¹ñ¤È´ë¶È¤¬´ØÀÇ¹ç°Õ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£