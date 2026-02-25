シンガー・ソングライターで俳優の星野源（45）が24日、自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）に生出演。20年に自身が出演したTBS系ドラマ「MIU404」について語った。18日の放送で、今年3月をもってこの番組が終了することを伝えていた星野。リスナーからのお便りでは惜しむ声が届けられ、その中で番組終了前に「MIU404」で星野が最も気に入っているシーンを知りたい