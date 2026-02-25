今、世の中の動きが非常に早くなっています。振り返れば1989年に「ベルリンの壁」が崩壊し、東西冷戦が終わりましたが、私は当時、西ドイツ（現ドイツ）に駐在し、それを目の当たりにしました。 その後、日本はバブルに突入し、経済の崩壊を経験しました。その要素は行き過ぎた自由主義の中に残り、今は世界的に修正資本主義、社会主義的考え方、社会の分断など、様々な要素が混在した難しい環境にあります。 この先、重