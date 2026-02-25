配車サービスのUberや食品配達サービスのUber Eatsを展開するUber Technologiesのダラ・コスロシャヒCEOが、「弊社のエンジニアがAI版の私を作った」と人気ポッドキャストの中で明かしています。Uber engineers built an AI version of their boss | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/02/24/uber-engineers-built-ai-version-of-boss-dara-khosrowshahi/イギリス人起業家のスティーブン・バートレット氏がホストを務める人気