２月17日に伊那市の集合住宅で起きた強盗未遂事件で警察は24日、強盗未遂の疑いで近くに住む無職の男（45）を逮捕しました。警察の調べによりますと、男は2月17日午後2時半ごろ伊那市境の集合住宅で女性2人に対し刃物のようなものを突き付け「金を出せ」などと脅し現金を奪おうとしましたが女性に玄関の戸を閉められたため何も取らずに逃げた疑いが持たれています。警察が男の全身像のイラストなどを公開し捜査をしていたところ、