¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¢¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥­¥í°Ê²¼¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄêÀïÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡½¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¡Ê£´·î£±£±Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë£´·î£±£±Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇºÆµ¯Àï¤ËÎ×¤à£×£Â£Á¡õ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£²°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¡££×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¡¢¸µ£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¡Ê£³£µ¡Ë¡á¥á¥­¥·¥³¡á¤È