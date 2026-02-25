ＮＰＢエンタープライズは２７日にバンテリンＤで行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋侍ジャパンＶＳ中日ドラゴンズ」の始球式を務めると発表した。２００６年のＷＢＣに日本代表の一員として出場して優勝に貢献した元中日の谷繁元信氏は「縁の深い名古屋でこのような機会をいただけて光栄です。世界一に向けて、侍ジャパン、そして井端監督の後押しとなるような投球をしたいと思います！」と力投を誓っ