◆欧州ＣＬプレーオフ第２戦（２４日、ミラノ・ジュゼッペ・メアッツァなど）インテル（イタリア）１―２（２戦合計２―５）ボデ・グリムド（ノルウェー）決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ第２戦の４試合が行われ、昨季準優勝のインテルが伏兵ボデ・グリムドに敗れる波乱があった。アウェーでの第１戦を１―３で落としているインテルは、ホームで逆転を狙ったが、後半に２失点する苦しい展開となり、反撃は同３１分