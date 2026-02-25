ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÀîÍºÂç¤¬¡¢2026Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬2·î25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ÅÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î¶µ¼ø¡¦º£°æ±×ÃË¡£¥É¥¤¥ÄÎ±³Øµ¢¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î°åÎÅ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Î°å³Ø¤òÇØÉé¤¦Â¸ºß¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤â¡ÄÈþ½÷¥­¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªº£°æ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤éÉÂ±¡¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÊý¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¡£¸ÅÀî¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤¦º£°æ¤Ï