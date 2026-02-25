¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¹ñ²È¥Ç¡¼¥¿Ä£¤Ï25Æü¡¢½÷À­1¿Í¤¬À¸³¶¤Ë»º¤à»Ò¤É¤â¤Î¿äÄê¿Í¿ô¤ò¼¨¤¹¡Ö¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¡×¤¬2025Ç¯¤Ï0.80¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈùÁý¤·¤¿¡£