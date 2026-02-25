2月23日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、ドッキリ企画「もうええわを言わない相方たち」が開催された。【映像】M-1王者・たくろう、決勝ネタ「ビバリーヒルズ」の続きを披露。「すごすぎる」と一同驚愕漫才の締めワード「もうええわ！」をツッコミが言わなかったら、ボケの相方はどんな反応をするのか？ツッコミの大切さを再認識してもらう番組恒例の人気企画だ。今回ターゲットとなったのは、『M-1グランプリ2025』王者