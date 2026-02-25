ミラノ・コルティナ五輪・女子モーグル代表の柳本理乃（25）は2月18日、Instagramを更新。大会期間中に集めたピンバッジやサインなどのコレクションを披露した。 【画像】安藤美姫、TV撮影で見せた現在の姿に「美しい」と反響 冬季五輪目前の投稿に「美姫ちゃんが戻ってきてくれて嬉しい」の声 五輪では、各国の選手や大会関係者、観客らがピンバッジを交換する文化が恒例となっている。柳本もこの“オリンピックなら