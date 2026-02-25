¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º vs ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥ºÆüÉÕ¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Ï¥¦¥¹¡ÊIndianapolis¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º 114 - 135 ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º NBA¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥ºÂÐ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º¤¬¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Ï¥¦¥¹¡ÊIndianapoli