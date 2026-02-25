¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖGLOBAL WORK¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ï¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¤¸¤å¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢Èà¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿Á´6LOOK¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¿¼¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä»³Ãæ¤µ¤ó¤¬¡¢GLOBAL WORK¤Î½Õ¤Î¿·ºî¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¤ÎÆü¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹