「BCNランキング」2026年2月9日〜15日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位Xiaomi Sound Pocket BlackMDZ-37-DB Black（Xiaomi）3位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）4位JBL Horizon 3 with FM BlackJBLHORIZON3BLKJN（ハーマンインターナショナル）5位SoundCore