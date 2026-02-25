現地２月24日に開催に開催されたチャンピオンズリーグの決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、昨シーズン準優勝のインテルが、ノルウェー王者のボデ／グリムトと対戦。敵地での第１レグを１−３で落としていたなか、なんとホームでも１−２で敗れ、アグリゲートスコア２―５という衝撃の敗戦を喫した。序盤から押し込んだものの、ゴールを割れないインテルは、58分にDFマヌエル・アカンジのボールロストから失点。これで気