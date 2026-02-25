これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。 雪の多く積もっている地域ではしばらくの間、ナダレに注意してください。 ◆25日(水)これからの天気 夕方までは各地で雨が降るでしょう。 夜は雨の止むところが多いですが、雲に覆われやすい見通しです。 降水確率は、夕方にかけて50%以上の高いところが多くなっています。 ◆25日(水)の予想最高気