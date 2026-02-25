国公立大学の前期日程の入学試験が2月25日から始まりました。新潟大学でも多くの受験生が初日の試験に挑んでいます。 新潟市西区にある新潟大学五十嵐キャンパスでは、試験開始の1時間以上前から会場を訪れる受験生の姿が見られました。 ■受験生 「ここに絶対合格するぞという気持ちで今日まで勉強してきた。いままでの120%を出して頑張りたい。」 ■受験生 「地元で国公立はここなので、やっぱり新潟大学に行きたい。